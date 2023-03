Ieri sera, allo stadio Maradona di Napoli, si è tenuta Italia-Inghilterra, partita di esordio degli azzurri alle qualificazioni pe gli Euro 2024. Per celebrare l’evento, terminato con una sonora sconfitta dell’Italia , la FIGC aveva promesso grandi sorprese per i 41 mila tifosi presenti allo stadio e per tutti gli appassionati che avrebbero seguito il match da casa. Fra queste anche gli inni: quello italiano è stato interpretato da Gigi D’Alessio e Clementino, mentre a cantare quello inglese è stata la cantante napoletana di origini inglesi Ellynora.

Tuttavia, il “God Save the King” della cantante si è rivelato un disastro, scatenando le ire dei tifosi inglesi. Ellynora sbaglia la nota di apertura e, nell’imbarazzo generale, inizia ad armeggiare con l’auricolare e tenta di recuperare, ma la performance appare confusa e l’inno si sente a malapena. Anche i giocatori in campo non sanno come comportarsi, e con aria perplessa si guardano intorno mentre cantano l’inno. Risultato? Un mare di fischi sono partiti dagli spalti inglesi, e sui social non si contano le critiche acide nei confronti della cantante: “Chiunque tu sia che stai cantando l’inno nazionale per l’Inghilterra, sei imbarazzante. Una disgrazia“, “Non ho mai sentito l’inno nazionale così macellato in vita mia”: questo è il tono dei commenti su Twitter e sugli altri social network. Uno scivolone che può capitare, quello di Ellynora, ma che la cantante sta pagando a caro prezzo. Anche in Tv Ellynora non è stata risparmiata: il conduttore Jamie O’Hara, ex difensore inglese, l’ha definita una performance “disastrosa“.