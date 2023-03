Elena D’Amario splende di luce propria. Attualmente impegnata con il serale di Amici e prima ballerina della Parsons Dance Company di New York, la giovane performer ha dato negli ultimi giorni una lezione di vita ai suoi haters. D’Amario è stata protagonista di spiacevoli commenti giunti sui social riguardo il suo aspetto fisico. Durante un’intervista con il settimanale Grazia la ballerina ha sollevato un problema complesso, che sta a cuore anche a noi di FQMagazine. Davvero nel 2023 bisogna giustificarsi per il proprio aspetto fisico, quasi fosse una colpa? La “colpa” di Elena D’Amario a quanto pare è essere troppo bella ed avere un fisico statuario. La ballerina, consapevole di questo, ha quindi voluto rivivere la sua adolescenza, passando per la partecipazione al talent show di Maria De Filippi ed elencando i vari traguardi ottenuti: “La danza è arrivata quasi per caso, ‘tardi’ rispetto ai tempi canonici di chi si approccia a questa disciplina. Era un pomeriggio d’inverno, di quelli intrisi di malinconia. Avevo 12 anni”, ha raccontato D’Amario. E ancora: “Dopo Amici ho lavorato a New York per nove mesi con un dolore pesantissimo al ginocchio. Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, mi dicevo. Ma mi sono spaccata il ginocchio. E in quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi”. Dopo un intervento d’urgenza negli Stati Uniti la ballerina ha compreso l’importanza di amare il proprio corpo rispettandone limiti e peculiarità: “Capirlo è una conquista, per questo quando leggo sui social alcuni commenti negativi sul mio corpo sto male”. E le cattiverie, ahimè, non si sono fatte attendere: “Che schifo, hai troppi muscoli”, le commenta un utente sotto una fotografia. E ancora: “Sei troppo magra”, replica un altro. La lezione della ballerina sta tutta in queste parole: “Non fa piacere, ora però sono in armonia con il corpo anche da questo punto di vista”.

