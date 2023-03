Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri sarebbero separati in casa da anni. Le voci sull’amore appassito fra la conduttrice e l’ortopedico americano circolavano ormai da tempo. Secondo il settimanale Oggi, non si tratta di dicerie infondate, e dopo quattro anni di “convivenza forzata”, la coppia avrebbero scelto di divorziare definitivamente. Tuttavia, né la Canalis né il marito si sono ancora espressi in merito, ma sembra proprio che la coppia sia già scoppiata, gestendo però con grande professionalità e discrezione la loro vita privata, soprattutto per tutelare figlia Skyler, che oggi ha sette anni. Sembra che sia proprio per amore della piccola che i due abbiano tentato di portare avanti il matrimonio, anche se i sentimenti l’uno per l’altra si erano affievoliti. Ma l’incompatibilità caratteriale dei due pare avuto la meglio.

Le indiscrezioni attribuiscono “l’ultima goccia” alla conduzione di Elisabetta di un programma su TV8, fatto che a quanto pare non sarebbe per niente andato giù al marito. I pettegolezzi aggiungono che ora i due starebbero discutendo sull’affidamento della piccola e sul suo mantenimento, mentre è quasi certo che, comunque vadano le cose, Elisabetta Canalis continuerà a vivere a Los Angeles, permettendo così alla figlia di crescere vicina ad entrambi i genitori.