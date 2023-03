La giornalista ed ex conduttrice Rai Daniela Rosati è stata invitata negli studi di Rai 1 per raccontare le ultime novità della sua vita, ormai lontana dai riflettori. Rosati, famosa per programmi come A tutto benessere, è stata ospite di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno, dove ha raccontato della svolta radicale che ha dato alla sua vita negli ultimi anni.

Dopo il divorzio dal suo secondo marito Adriano Galliani, uno degli storici fondatori di Mediaset ed ex presidente del Milan, con cui è stata sposata dal 1993 al 1999, Rosati ha scelto di convertirsi al cattolicesimo e di diventare a tutti gli effetti una suora laica, consacrandosi a Dio e conducendo una vita monastica in Svezia, dove attualmente vive. La conversione, dice Rosati, è avvenuta durante una visita alla chiesa di Santa Brigida a Roma: “Ho fatto un voto di castità nel 2005, all’inizio mi pesava, ma con l’aiuto del Signore si fa tutto“.

Parlando della relazione con il suo ex marito, Daniela ha commentato: “Sono stati anni faticosi. Ogni tanto ci sentiamo. Non mi manca quell’agiatezza, ma le persone che frequentavo. Non ho mai avuto alimenti da Galliani, mi sono sempre mantenuto da sola. Mi è sempre piaciuto essere indipendente”. Durante l’intervista, la giornalista ha anche parlato di un periodo molto buio della sua vita, subendo violenze fisiche da parte di un suo ex, che le causò un aborto:” Non l’ho mai denunciato, il perdono e la preghiera fanno miracoli“.