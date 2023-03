Non serve avere una vista da falco per notare l’enorme anello che Aurora Ramazzotti sfoggia all’anulare sinistro. Nelle ultime storie Instagram di Michelle Hunziker infatti, i fan hanno notato il gioiello alla mano della figlia e le voci su un matrimonio in arrivo hanno iniziato a diffondersi velocemente. Pare che l’anello indossato da Aurora sia un regalo di Natale da parte del suo compagno Goffredo Cerza e, anche se non c’è la certezza che si tratti di una proposta ufficiale, il gossip continua e i fan adesso parlano di due eventi attesi in casa Ramazzotti. l’imminente nascita del bimbo e un annuncio (o smentita) ufficiale sul fatidico “Si”.

