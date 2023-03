La mamma di Shakira, Nidia del Carmen Ripoll Torrado, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Barcellona a seguito di un grave malore. Giunti al pronto soccorso, la diagnosi non è tardata ad arrivare: trombosi alla gamba. Fortunatamente, il malfunzionamento del flusso sanguigno è stato curato per tempo e il coagulo non ha raggiunto il cervello. La mamma della cantante colombina è ora fuori pericolo e in fase di guarigione: si trova ancora ricoverata sotto osservazione dei medici, ma dovrebbe tornare presto nella propria abitazione.