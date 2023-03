Tutto è pronto per la processione in onore di san Giuseppe: all’uscita della chiesa compaiono uno dopo l’altro parroco, pie donne e figuranti. C’è la banda, ci sono i fedeli. Ma il santo dov’è? Una svista che non è sfuggita alla folla che sabato scorso stava assistendo all’evento religioso, tant’è che c’è chi ha iniziato a domandarsi: “E san Giuseppe? Se lo sono dimenticato?”. Il video è finito in rete ed è diventato subito virale.

Nelle ore successive in una nota, la Curia spiega che non ci sarebbe stata alcuna dimenticanza: “In merito alle notizie che in queste ultime ore stanno facendo il giro delle diverse piattaforme, creando scalpore e disagio, soprattutto tra i fedeli, teniamo a comunicare che il Santo non è stato dimenticato in Chiesa, anche perché non si sarebbe potuta svolgere la processione senza la Statua. Purtroppo un video stoppato prima dell’uscita del Santo ha fatto pensare che fosse stato dimenticato, ma questo non sarebbe mai potuto succedere. La processione si è svolta solennemente girando le diverse strade della città di Gallipoli, il Santo è stato accompagnato da una numerosa folla di fedeli”.