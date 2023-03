“Voglio parlare di ‘Saltinbei’…”. Esordisce così Leonardo Pieraccioni in questo video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui commenta sgomento il conto da 160mila euro pagato da alcuni clienti in uno dei ristoranti di Salt Bae, il controverso chef turco noto per il modo in cui mette il sale sulla carne. “Ha pubblicato un conto da 160mila euro… Tutti si sono scandalizzati, ma due braciole dorate 1.450 euro… Se ti rimane un pezzettino sotto il ponte, lo sputi dopo 2 giorni e lo rivendi…”, scherza l’attore e regista toscano senza nascondere l’indignazione per i prezzi folli dei locali del macellaio-influencer, già in passato al centro di polemiche.