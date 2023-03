Bruce Willis e la moglie Emma Heming hanno celebrato da poco il 14esimo anniversario di matrimonio. Per l’occasione, Emma ha pubblicato un video di quattro anni fa, quando i due sposi decisero di festeggiare i 10 anni insieme con una nuova cerimonia, nello stesso luogo in cui si erano promessi eterno amore nel 2009. Il video della celebrazione è stato girato dalla prima moglie di Bruce, Demi Moore, grande amica della coppia, che poco tempo fa ha scelto di trasferirsi nella loro casa per aiutare Emma ad assistere il marito, gravemente malato.

In questi giorni Demi ha pubblicato un video della sua festa di compleanno di Bruce. Vedere la stella di Hollywood spegnere le candeline circondato dai suoi cari aveva commosso i fan, che oggi sono tornati a versare calde lacrime con il toccante messaggio di Emma.

“In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio – scrive sotto il video – abbiamo deciso di rinnovare i nostri voti nello stesso posto in cui abbiamo detto ‘lo voglio’ nel 2009. Sono così felice che l’abbiamo fatto. Cogli ogni opportunità per unirti e festeggiare con la famiglia e gli amici. Questi sono i momenti e il bellissimo bagaglio di ricordi che potrai conservare per tutta la vita. Possiamo tenere quei ricordi al sicuro e in vita per coloro che potrebbero non essere in grado di farlo”.