“Non si tratta più di rendere più omogenea la pelle per migliorare l’aspetto, direi piuttosto che l’idea è farci sembrare tutte come se fossimo della famiglia Kardashian. Che esagerati questi nuovi filtri! Mi chiedo in che epoca viviamo, se questo è l’ideale della seduzione. È una cosa che andrebbe vietata ai nostri figli“. Così Carla Bruni ha deciso di dire la sua sull’inesorabile “deriva” dei filtri social che, come spiega la stessa ex premiere dame, non sono più “solo” leviganti” o illuminanti ma danno a chi li usa nuovi lineamenti, nuovi volti. Del disturbo da dismorfismo corporeo abbiamo parlato tante volte qui su FQMagazine e non possiamo che essere d’accordo con Bruni anzi, ben vengano le prese di posizione da parte di chi come lei ha molti follower e molta attenzione mediatica. Tanti i commenti di apprezzamento, non mancano però le critiche sul presunto ricorso alla chirurgia estetica della ex modella: “Parla lei, piena di botox”, “Sono d’accordo con quello che dice ma dove sta usando il filtro, sopra o sotto?”, “Non per essere indisponente, ma se si fa molto ricorso alla chirurgia estetica è bene evitare questo genere di post”, “Che ipocrisia! Lei è così lontana dalla naturalezza”.

