Quando si tratta di gossip consumato sui social a suon di screenshot è bene partire dal principio. Tutto è cominciato con una foto che ritrae Ariete e la sua presunta nuova compagna Gaia Mossini. Un commentatore ha scritto: “Immagina di lasciare Jenny De Nucci per X”. Ed ecco che Jenny De Nucci, ex di Ariete, ha replicato: “…per quella di cui non dovevo preoccuparmi è più appropriato“. De Nucci ha poi pubblicato la cover di “Le corna stanno bene su tutto“, il libro di cotanta autrice, Giulia De Lellis. Fin qui, un monologo. Ma ecco che è intervenuta la cantante: “Una si sveglia la mattina tranquilla, con la sua vita, e a caso viene bloccata. Devono arrivarle ancora, dopo mesi e mesi, frecciatine e parole di cui nessuno ha bisogno. Non aggiungerò altro, i social non li uso per questo“. Ariete ha poi risposto a un paio di commentatori di “non dover smentire nulla perché ha nessuno di voi deve fregare un cazz*”. E De Nucci? Ha taciuto? No: “Ti ho bloccata da novembre e lo sai perfettamente. Me lo hai appena detto in chiamata. Smettila di dire caz**te per l’amore di Dio”.

