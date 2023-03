“So cruel, so wicked”, ovvero “Così crudeli, così malvagi“: con questi epiteti la rivista inglese the Sun ha bollato i vertici Netflix in seguito alla diffusione delle prime immagini del set di The Crown 6 dell’incidente che causò la morte di Diana Spencer, del suo compagno Dodi Al-Fayed e dell’autista Henri Paul la notte del 31 agosto 1997.

La replica della Mercedes che trasportava la principessa, ha fatto in poco tempo il giro del web, suscitando l’indignazione di utenti e tabloid. I fan della royal family puntano il dito contro la piattaforma streaming, accusando la produzione di The Crown di voler drammatizzare eccessivamente l’evento. La replica di Netflix non si è fatta aspettare, con la piattaforma che ha fatto sapere che “il momento esatto dell’impatto dell’incidente non verrà mostrato“. Tuttavia, una fonte vicina alla famiglia reale ha dichiarato che molti di loro non saranno per niente entusiasti di rivivere quei drammatici momenti. “Penso che molte persone troveranno piuttosto disgustoso il fatto che siano stati così dettagliati per ricreare come l’auto è stata distrutta. Penso che causerà molto turbamento alla famiglia reale, se si trattasse di un’altra famiglia non sono sicuro che lo farebbero”.

La sesta stagione della serie di successo The Crown sta già facendo parlare di sé, visto il delicato contenuto che si troverà a trattare. Non è inoltre chiaro quanto sarà ampio l’arco temporale che verrà coperto. Alcune indiscrezioni dicono che dovrebbe includere un periodo compreso tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila. Tuttavia, ad oggi non ci sono state conferme ufficiali da parte della produzione.