La conduttrice del meteo del mattino sulla CBS Alissa Carlson Schwartz è svenuta durante il notiziario delle 7. All’improvviso, la meteorologa si è accasciata sul tavolo, e poi è caduta a terra. Tanta la paura delle due conduttrici nel notiziario, Nichelle Medina e Rachel Kim. È stata la stessa Schwartz a tranquillizzare tutti dal suo profilo Instagram: “Sto bene”. La meteorologa, stando ad alcuni siti statunitensi, soffre di problemi cardiaci come lei stessa ha raccontato nel 2018 ed episodi simili le sono capitati in passato. La conduttrice ha ringraziato tutti per i messaggi di vicinanza non specificando la causa del suo malore.

????#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air

????#LosAngeles | #California

Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 19, 2023