Giulia Pauselli è tornata a esibirsi sul palco di Amici come ballerina professionista. Durante il primo serale del talent show condotto da Maria De Filippi, la ballerina è tornata a lavorare, dopo il periodo di pausa dovuta alla nascita del figlio lo scorso 30 agosto. Sulle note di “Scheiße” di Lady Gaga per mostrare la coreografia alle due sfidanti allieve, Pauselli si è esibita in una performance eseguita interamente sui tacchi. Tuttavia, se da una parte molti hanno apprezzato la performance della ballerina, ammirandone la professionalità e il coraggio, altri l’hanno aspramente criticata, definendo l’esecuzione “molto deludente” o addirittura “un vero disastro“.

Tuttavia, Giulia Pauselli non si è lasciata abbattere dall’asprezza dei commenti, e ha deciso di rispondere pubblicando un post su Twitter in cui ha dichiarato: “Grazie di cuore a tutti! Me la stavo facendo sotto… la mia priorità adesso si chiama Romeo ma il ballo rimane un grande amore e anche se non è andata come avrei voluto, penso: “Da qualche parte avrei dovuto cominciare e così ho rotto il ghiaccio!”. Spero di recuperare ancora».