Mancano poco meno di quindici giorni al prossimo 3 aprile quando, stando alle parole della veggente Gisella Cardia, la Madonna dovrebbe apparire, come ogni 3 del mese, a Trevignano Romano, un piccolo paese sulle sponde del lago di Bracciano. Il clamore mediatico è tanto e si prevedono pellegrini, ma anche curiosi, da ogni dove e persino dall’estero, per attendere questa nuova rivelazione che ha delle indicazioni precise che solo la veggente può comprendere: “La Madonna mi diceva più volte il tre e ho capito che si trattava del giorno e dell’ora”. Ora, in attesa di questa nuova e presunta apparizione, è la trasmissione targata Mediaset, Mattino Cinque News, a fare da cassa da risonanza su quanto accadrebbe a Gisella, all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla. Nelle ultime ore, infatti, proprio ai microfoni del programma di Canale 5 ha rivelato di aver acquistato la statuina che lacrima da Medjugorje. “Dopo qualche tempo – afferma la presunta veggente – ho visto lacrime dal volto prima bianche poi di sangue. Ha iniziato prima a trasudare, poi a bagnarsi di lacrime. Ha pianto tre volte, da subito ho avvisato il parroco”. Non dovrebbe essere l’unica a lacrimare. Il condizionale in questa situazione è sempre d’obbligo anche perché la diocesi vuole vederci chiaro, ma stando sempre alle parole di Gisella Cardia non si escluderebbe che possano essere più di una statuina sacra a lacrimare: “Una statuina ha pianto una lacrima perché voleva mostrarsi e far capire che era gioiosa di avere tutti quanti in ginocchio nella preghiera, è successo solo una volta tempo fa”, afferma la veggente ai microfoni di Mattino Cinque News.