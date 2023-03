Nessun flirt tra Elena Sofia Ricci e Gabriele Anagni. La 60enne attrice protagonista di Che dio ci aiuti ha smentito categoricamente la relazione sentimentale che diverse testate di gossip hanno dato come certe. “Bisogna stare un po’ attenti quando si danno queste notizie. Perché magari io mi ci sono anche divertita, ma qualcuno vicino a me, magari le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere questo, che poi è un falso senza precedenti. Gabriele è come un figlio per me, ha l’età delle mie figlie…”, ha dovuto dichiarare su Instagram la Ricci. Allo stesso modo è intervenuto il 31enne Anagni che con la Ricci sta portando in scena il dramma di Tennessee Williams, La Dolce ala della giovinezza. “Che ci sia qualcosa tra me ed Elena è una voce categoricamente falsa e non capisco da dove arrivi. Non ci sono foto e nemmeno dichiarazioni ambigue. Per Elena è molto più fastidioso perché ha due figlie e un divorzio in corso. Per fortuna è molto ironica e quindi ci abbiamo riso su, ma è giusto che la gente sappia qual è la verità”, ha sottolineato perentorio Anagni su DipiùTv. Insomma, l’unica certezza è che la Ricci e suo marito, il musicista Stefano Mainetti, stanno divorziando. Il resto, tra palco e realtà, si vedrà nei mesi a venire.