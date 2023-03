A pochi giorni dalla Giornata Internazionale della Felicità, celebrata il 20 marzo, arriva per la prima volta in Italia il World Happiness Summit (WOHASU), un evento internazionale di tre giorni – in programma da venerdì 24 a domenica 26 marzo a Como- che riunirà numerosi esperti della scienza della felicità e del benessere provenienti da più di 40 Paesi (tra cui Stati Uniti, Kenya, Brasile, Ucraina, Australia, Giappone, Perù, Emirati Arabi Uniti e Indonesia).

Tra gli ospiti illustri in programma, solo per citarne alcuni, Daniel Kahneman, Premio Nobel per le Scienze Economiche (2002), Laurie Renee Santos, professoressa di psicologia alla Yale University, Tal Ben-Shahar, docente all’Università di Harvard ed esperto di psicologia positiva e di leadership, Mo Gawdat, ex chief business officer di Google X.

E’ la prima volta che l’evento internazionale, giunto alla sua quinta edizione, approda in Europa. I massimi esperti al mondo nella scienza della felicità e del benessere proveranno, adottando prospettive sociali, scientifiche e psicologiche, a rispondere alla domanda che ossessiona da sempre l’umanità: qual è il segreto della felicità? Il tema di quest’anno sarà Connection: la connessione infatti è un elemento fondamentale per il benessere dei singoli individui e della società.

L’evento sarà inaugurato venerdì 24 marzo da Karen Guggenheim, Imprenditrice Sociale, Autrice e CEO di WOHASU (anche autrice del libro Coltiva la tua felicità, edito da Rizzoli), Alberto Nobis, CEO di DHL Express Europe e dal Sindaco di Como Alessandro Rapinese. “Saranno tre giorni di insegnamenti e suggerimenti volti a sensibilizzare e creare mindset positivi. È fondamentale guardare a questo evento come a un vero e proprio viaggio alla scoperta della scienza della felicità e di come noi, come individui, possiamo apprendere e mettere in pratica processi che supportano il nostro benessere individuale e collettivo” , afferma Guggenheim.

Il meeting ospiterà anche Lord Richard Layard, co-editor del World Happiness Report, report internazionale che analizza il livello di felicità e benessere degli individui, su scala nazionale e globale. Layard presenterà al pubblico di WOHASU proprio i risultati del Report, diffuso il 20 marzo, che indica, tra i criteri che “misurano” la felicità, elementi come il supporto sociale al reddito, la libertà nelle scelte di vita, la generosità sociale, l’assenza di corruzione.

Nel summit italiano sarà centrale anche la riflessione sul benessere nel luogo di lavoro, durante il Think Tank Wellbeing at Work: un momento di osservazione obbligato, visto che gli studi più recenti dimostrano che un clima positivo in azienda non solo migliora in modo significativo il benessere mentale dei dipendenti, ma li rende anche più produttivi e propositivi nei confronti del lavoro.

L’ultima edizione del World Happiness risale al marzo 2022 a Miami in Florida, e ha visto la partecipazione di oltre 35 relatori e più di 100 coaches, con un pubblico di oltre 1000 partecipanti provenienti da 40 paesi diversi.