“Come mai hai avuto successo con le donne, le pagavi?”. Così ha detto Mara Venier a Pupo durante l’ultima puntata di Domenica In, quella andata in onda domenica 19 marzo. Un’uscita chiaramente ironica, come è nello stile della conduttrice, ma che ha spiazzato il cantante il quale, dopo qualche istante di imbarazzo, ha prontamente replicato: “Quando a mia mamma chiedevano ‘Com’è che suo figlio ha così successo con le donne?’, lei rispondeva: ‘Eh per forza le mantiene‘. Ma non è mai stato così”. Risate in studio e applausi per Pupo, ospite di “zia Mara” assieme alle sue tre figlie in occasione della Festa del Papà.