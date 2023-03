Il Grande Fratello Vip è arrivato alle battute finali. Una delle “linee di scontro” che sta andando avanti è quella tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. Nell’ultima puntata in onda in prime time, Alfonso Signorini ha voluto dire la sua sulla concorrente: “Credo che tutti quelli seduti su quel divano convengano su un punto: che Antonella è una grandissima giocatrice. Proprio per questo faccio appello alla tua sincerità. Quelle immagini di te da sola sul divano era un’immagine di te sempre più isolata e sofferente. Soffrivi perché Micol era andata in finale o perché il pubblico non riconosceva la sua voglia di vincere?“. La risposta di Fiordelisi è stata che vincere non le interessa. Poi ha aggiunto: “Ogni volta che arrivo in studio vengo costantemente attaccata, che sia Orietta o il pubblico ad applaudire a quello che si dice contro di me. Sono cose che mi buttano giù. Orietta mi ha detto che sono maleducata, offendendo la mia famiglia che non mi ha educata“. Ed ecco che Berti ha ribattuto: “Non ti ho mai offesa. Ho detto che sei arrogante, maleducata e che non rispetti gli altri. Non è un’offesa. Ti ho dato dei consigli e mi hai guardato come per dire ‘Cosa vuole questa brutta vecchiaccia?’. Ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti. Capisco perché sei così”. I toni di Fiordelisi verso Berti sono stati sulla stessa falsariga della scorsa settimana.