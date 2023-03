Contro ogni aspettativa Antonella Fiordelisi, una delle favorite nella casa del Grande Fratello Vip, nella scorsa puntata è stata eliminata tramite il televoto, con una percentuale altissima. Solo l’8% del pubblico, infatti, ha votato per salvarla. La perplessità di Antonella è stata subito evidente: anche lei era consapevole di essere una dei concorrenti più forti di questa edizione. Anche Signorini ha confermato la sua teoria: “durante i provini ve l’ho detto: se vedete delle clip che vi riguardano, durante la puntata, significa che state andando bene. Tu, Antonella, ne avevi minimo 3 o 4 a puntata, anche in apertura”.

Fiordelisi, come ricorda Alfonso, ha cercato di interpretare questo risultato, ma qualcosa non tornava. Ecco allora che il conduttore ha deciso di fornirle un quadro più ampio sulla faccenda. Signorini le ha raccontato dell’appello della madre che dal profilo Instagram dell’influencer, con quasi un milione e mezzo di follower, ha lanciato un appello ai fan della figlia, pregandoli di farla uscire dal programma.

“Vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì“.

Dopo aver letto tutto d’un fiato il messaggio, l’ormai ex concorrente afferma: “L’ha fatto dal mio profilo Instagram? Ah bene. Grazie mamma, mi hai fatta uscire!“. Come racconta Antonella, non è la prima volta che la mamma si “intromette” nel suo percorso nei reality.

“Ti posso raccontare un aneddoto: nel 2017, a 19 anni, fui chiamata per l’Isola dei famosi. Dato che soffre di ansia, mi disse: ‘ti prego non andare, perché non ce la farei a vederti lì’. Quindi è stata una scelta che ha preso al posto mio, dato che all’epoca mi feci condizionare e rifiutai la proposta. Probabilmente lei è stata davvero molto male, vedendomi in queste condizioni. Ma è comunque una cosa che non dovrebbe fare, perché io posso stare male in qualsiasi momento, ma se decido di rimanere è perché cerco di arrivare in fondo. Altrimenti sarei uscita”.

Dopo la puntata, Antonella ha pubblicato delle storie mentre è in macchina con Edoardo Donnamaria, il concorrente squalificato a seguito degli atteggiamenti ritenuti indecorosi, proprio nei confronti della modella. Nella storie, dove abbraccia e bacia il dj, scrive:” Siamo tornati! Ho il cuore a 1000“.