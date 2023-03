“Abbiamo votato il primo via libera alle delibere per accogliere al Cimitero del Verano due grandi personalità di recente scomparse e molto amate dai romani, Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic. Grazie al regolamento comunale che permette l’adozione di provvedimenti nei confronti di personalità che abbiano dato prestigio alla città, oggi la commissione capitolina Ambiente ha infatti espresso parere positivo alla concessione di due loculi provvisori, a titolo oneroso, su richiesta della famiglia”, ad affermarlo in una nota il consigliere Pd e presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri.

Il sindaco Gualtieri aveva accettato le istanze avanzate dalle rispettive famiglie per ottenere la concessione di un’area per l’edificazione di una tomba (per l’ex giocatore della Lazio e allenatore) e di una cappella (per il grande giornalista e conduttore). Mihajlovic, scomparso lo scorso 16 dicembre dopo aver lottato per anni contro la leucemia, come viene spiegato nella delibera, ha soddisfatto i requisiti essendo la sua figura “fortemente intrecciata con la città di Roma, la capitale è stata infatti per lui come una seconda casa, la prima dopo il suo arrivo in Italia nella città eterna Mihajlovic ha conosciuti sua moglie Arianna con cui ha avuto cinque figli, dove ha abitato fino agli ultimi giorni e dove ha passato degli anni professionalmente intensi e fruttuosi”.

Requisiti ovviamente validi anche per Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso 24 febbraio e “ospitato” al Verano nella tomba in cui venne sepolta provvisoriamente Monica Vitti. Il giornalista è “illustre cittadino romano (….) ha sempre manifestato il profondo attaccamento alla sua città Roma, dove ha svolto la sua lunga attività professionale”. Per entrambi, nell’atto firmato a inizio marzo, la chiosa finale: “Con la sua vita e la sua carriera ha onorato la città di Roma e ha contribuito a diffondere i valori della lealtà, della forza e del coraggio come esempio anche per le future generazioni”.

La delibera comunale prevede inizialmente la concessione a titolo oneroso di un loculo provvisorio, la concessione rientra nel regolamento del Comune di Roma per il Cimitero Monumentale del Verano. Tra le disposizioni, come ricorda Repubblica, è prevista infatti “un’aliquota massima, pari al 15% dei loculi disponibili e del 15% delle aree parimenti disponibili, alla sepoltura dei soggetti defunti che abbiano onorato con la loro vita e la loro opera la città di Roma in Italia e nel mondo; e persone decedute in circostanze che abbiano profondamente commosso l’opinione pubblica e che si siano distinte, all’atto della morte, per meriti civici”. Nello stesso cimitero riposano tra gli altri Ferruccio Amendola, Vittorio Gassmann, Alberto Sordi, Anna Magnani, Gianni Rodari, Raimondo Vianello, Trilussa e Vittorio De Sica.