Durante una recente intervista al podcast Milk Drunk by Bobbie, la modella Ashley Graham ha dichiarato di aver preso assieme al marito, il regista Justin Ervin, la decisione di non avere altri figli. La nascita dei due gemelli Malachi e Roman, avvenuta 14 mesi fa, è stata infatti l’ultima gravidanza portata avanti. Per non rischiare qualche sorpresa, i due hanno deciso che il modo migliore fosse sottoporre il marito ad una vasectomia.

“Per i maschi è più semplice. Lo è davvero. La cosa più facile del mondo. Subito dopo, Justin è venuto a fare shopping con me. E non si è neppure disteso a letto”. Tuttavia, ci ha tenuto a precisare che il marito ha dovuto applicare del ghiaccio nella zona interessata, senza però che si presentassero ulteriori problemi. Insomma, l’intervento è andato liscio come l’olio, e i due potranno continuare a godersi in tutta tranquillità le gioie del matrimonio e i loro tre figli: il primogenito Isaac, di 3 anni, e i due gemellini.