Un video girato durante la vista a sorpresa di Vladimir Putin a Mariupol, è stato diffuso per errore e subito cancellato. Il presidente russo si sta intrattenendo con un gruppo di cittadini attorniato da guardie del corpo e da personale del suo staff. All’improvviso da lontano si leva la voce di una donna che urla: “Non è vero niente, è tutto uno show”, come a far intendere che l’incontro di Putin con i cittadini fosse solamente un teatrino a favor di telecamera. Gli agenti della scorta presidenziale si allarmano subito, nel filmato si vede chiaramente che cercano di capire da dove arrivasse quella voce.