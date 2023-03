“Sono scioccata, in carcere non posso incontrare uomini con cui fare sesso”. Parole di Fake Barbie, la star di Onlyfans che si trova in carcere da oltre 6 anni per l’omicidio del marito. Abigail White, infatti, in un’intervista a Inside Time si è lamentata del fatto che dietro le sbarre non sono consentite visite coniugali notturne con uomini. “Sono scioccata. Nelle carceri femminili non permettono ai partner di incontrare le carcerate. I poliziotti dovrebbero tenere conto dei bisogni sessuali delle donne, facendo pernottare i loro uomini”, ha affermato a 24enne che il 25 marzo 2022 dopo una lite ha pugnalato al cuore il fidanzato uccidendolo. “Non capisco come sia possibile che le mogli e compagne degli uomini in carcere possano far visita ai loro uomini, mentre per le donne non è ammessa la visita degli uomini. Vorrei sapere cosa ne pensano gli altri detenuti, perché qui dove sono io in molte concordano con me”. Un esempio classico di dissociazione mentale con il quale avranno a che fare gli psicologi della struttura penitenziaria inglese dove rimarrà rinchiusa per 18 anni la White. L’omicidio del suo fidanzato avvenne nell’appartamento di Kingswood, vicino a Bristol, dove la coppia viveva con tre bambini. Davanti ai giudici la White ha affermato che Bradley Lewis aveva cercato di impossessarsi dei suoi soldi. La ragazza ha poi spiegato con non voleva ucciderlo, ma che in un raptus ha estratto dal cassetto del cucinotto un coltello per “impaurire” il fidanzato che, però, è morto sul colpo dopo un’unica coltellata di 7 centimetri di profondità. La White è stata definita una delle pioniere di Onlyfans in Inghilterra. Anche lei ha fantasticato nel passato ricavi folli: 50mila sterline al mese.