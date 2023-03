Dopo la partecipazione a Sanremo nel 2020 con Morgan e il suo collega Bugo protagonisti indiscussi della 70esima edizione del Festival della canzone italiana, non tanto per il loro incredibile brano “Sincero”, ma per l’inaspettata performance costata al duo sì la squalifica ma anche l’adorazione del popolo del web, ora l’ex conduttore di X Factor è pronto a tornare in Tv dove condurrà, insieme a Pino Strabioli, StraMorgan.

“Sarà vero servizio pubblico. Avremo musicisti giovani e grandi ospiti. Mostreremo che la musica leggera non evapora, ma è una cosa che fa volare”. Inizia con questo annuncio la lunga intervista rilasciata al Corriere, dove Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, ha ripercorso alcuni momenti importanti della sua vita professionale e privata. Uno dei temi più bui di cui l’artista ha voluto parlare risale alla sua adolescenza quando, all’età di 15 anni, ha dovuto fare i conti con il suicidio del padre. “Era un uomo intelligente, sensibile, a suo modo raffinato, colto. Mi trasmise la passione per la musica. Era un cavaliere, di quelli che aprono le porte alle signore.” Sulle ragioni che spinsero il padre commettere il gesto, Morgan ha dichiarato:” Era incapace di calcolo, di furbizia. Non sapeva gestire gli affari. Si indebitò. Ma non ebbe il coraggio di rivelarci la sua difficoltà, di dirci: ragazzi, io non ce la faccio. “Quella mattina papà si avvicinò alla finestra e fece a me e a mia sorella Roberta ciao con la mano. Non era sua abitudine, e la cosa mi colpì. Lo trovarono nel parco di Monza. In tasca aveva il biglietto di un negozio di strumenti musicali: era andato a informarsi sul costo di una batteria Korg per me. È una storia che mi ha molto segnato. Ma dovevamo fare i conti con la vita che continuava. Servivano soldi per pagare il mutuo della casa”.

Un’altra figura fondamentale nella vita del musicista è stata quella dell’ex moglie Asia Argento:” Me la fece incontrare Enrico Ghezzi al Bellaria Film Festival. Siamo stati insieme sette anni, abbiamo una figlia meravigliosa. Perché è finita? Perché lei mi ha lasciato. Io non ho mai smesso di amarla, perché quando un uomo ama è per sempre. Sono le donne a lasciarci. Ho dovuto accettare il terribile dolore della separazione, un inferno che assomiglia molto alla morte. Poi l’istinto di sopravvivenza prevale. Ma non dirò mai “ti odio”, dopo aver detto “ti amo”. Anche se Asia mi ha sfrattato da casa: un colpo sotto la cintura”.

Durante l’intervista, Morgan ha parlato anche del rapporto di amicizia che lo lega alla premier Giorgia Meloni: “Con tutto quel che ha da fare, trova il tempo per rispondermi. Non si è montata la testa, è rimasta lei: la madre di sua figlia, l’amica dei suoi amici. Una stakanovista.”