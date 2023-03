“Lasciare la Rai è stato un dolore profondo ma a volte non esserci è un valore: fai delle scelte. Devo dire grazie a chi mi ha costretto ad andare via, nelle tempeste si costruiscono le persone. Il mandante politico? So benissimo chi è ma non voglio dirlo”,queste le parole pronunciate da Massimo Giletti qualche giorno fa a “Belve“. Dal 2017, anno della cancellazione de “L’Arena” e del suo passaggio a La7, si rincorrono voci su un suo ritorno a Viale Mazzini, con cadenza annuale.

Questa volta, secondo il sito Tvblog, il giornalista piemontese avrebbe intavolato davvero una trattativa con la Rai per una rentrée sulle frequenze della tv di Stato. “La cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni, una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa“, scrive il sito che si occupa di retroscena tv. Una trattativa che dovrebbe concretizzarsi a maggio, dopo un cambio ai vertici dell’azienda con l’arrivo del tandem Roberto Sergio-Giampaolo Rossi, per il primo la poltrona di amministratore delegato e per il secondo quella di direttore generale. Entrambi i dirigenti sono considerati in quota Fratelli d’Italia.

Cosa farebbe Giletti in Rai? Qui la notizia clamorosa: occuperebbe la domenica sera di Rai3. Spazio affidato da anni a “Che tempo che fa“, titolo di successo di Fabio Fazio. Il governo Meloni e la nuova governance Rai non vorrebbero più il conduttore savonese in onda sulle reti del servizio pubblico, considerato troppo di “sinistra”. Da qui la volontà di cancellare “Che tempo che fa” e di non rinnovare il contratto, in scadenza tra qualche mese, a Fazio. Se l’operazione dovesse andare in porto, secondo Tvblog, il conduttore potrebbe trasferirsi sul canale Nove del gruppo Discovery, di un suo passaggio si era parlato più volte negli anni scorsi. Lì è da anni Maurizio Crozza, suo amico e collega d’agenzia. “In Rai si stanno scoprendo tutti meloniani? Non solo in Rai. C’è la caccia al parente che si chiama Giorgia”, aveva dichiarato Fazio in un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi“.