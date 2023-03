La felicità è una direzione. Ecco il brano che Cristina Scuccia, ex suor Cristina, lancia nel mondo internazionale del pop dopo la drastica scelta di vita che l’ha vista protagonista nel novembre del 2022. Durante l’ultima puntata di Verissimo la Scuccia, vincitrice di The Voice 2014, e oggi senza più obblighi clericali dopo la rinuncia alla vita in convento, ha presentato il nuovo singolo che parla delle emozioni che ha vissuto negli ultimi mesi. “Volevo provarci, mettermi in gioco. Alcuni miei collaboratori mi hanno proposto una canzone e ho deciso di coglierla al volo, visto che parla di felicità, un concetto che ho sempre amato ma che non ho sempre messo in pratica”, ha spiegato l’ex Suor Cristina che poi è tornata a parlare della sua “ri-conversione”. “La cosa importante da ricordare, però, è che non sempre finire la vita religiosa significa un fallimento (…) Da quando ho parlato, tantissimi religiosi mi hanno scritto: lasciare è più faticoso di intraprendere il cammino”. Infine, il colpo di scena: Cristina non esclude una relazione sentimentale: “Capita che degli uomini si siano avvicinati, ma la verità è che questo è il mio tempo, e credo che sia importante godermelo. Credo che, per ora, ci siano delle tappe da rispettare: l’uomo giusto arriverà”.