Sono migliorate le condizioni di Jerry Calà, che ha subito un intervento al cuore a Napoli dopo aver avuto un malore. L’attore, 71 anni, è uscito dalla terapia intensiva dopo aver affrontato una delicata operazione per uno stent coronarico. A tranquillizzare sulle sue condizioni, mettendo in mostra la sua proverbiale verve, era stato lo stesso Calà, scagliatosi in un tweet contro alcuni post sui social. “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”, ha scritto l’attore, evidentemente messo in avviso sull’attività di alcuni utenti che sui social avevano legato il malore dell’attore alla sua vaccinazione contro il Covid. Calà è stato bersaglio dei no-vax a causa di un breve video in cui tempo fa aveva invitato la popolazione a vaccinarsi il prima possibile, e di alcune foto in cui esprimeva la sua contentezza per la vaccinazione e l’ottenimento del Green Pass. ‘”Jerry Calà ti sei guadagnato il tuo infarto’, ‘povero fesso’, ‘Correli stavolta o farai la quinta dose? Dubito che ci arrivi…’, ‘Fatti un’altra pera di ossido di grafeno’ alcuni dei commenti apparsi sotto il post di Calà, mentre in altri si ironizza sul ‘malore improvvis0’ occorso all’attore, mettendolo in connessione con presunti effetti avversi del vaccino. Uno dei post è stato ritwittato anche da Alessandro Meluzzi, psichiatra, personaggio televisivo ed ex deputato sospeso nel 2021 dall’Ordine dei Medici di Torino per inosservanza dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario. La stragrande maggioranza dei commenti, va sottolineato, è stata però di appoggio e sprone al popolare attore nel rimettersi in forze prima possibile.