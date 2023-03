Un messaggio di fuoco. Maria Esposito, Rosa Ricci nella serie Mare Fuori, ha risposto “a tono” ad alcuni fan della serie che hanno commentato il post dell’attrice, pubblicato su Instagram dopo gli ultimi episodi andati in onda su Rai2 mercoledì 15 marzo. Nel post su Instagram la giovane promessa del mondo del cinema ha pubblicato alcuni scatti dalla serie accompagnandoli con le parole che Carmine Di Salvo (interpretato da Massimiliano Caiazzo) dedica a Rosa Ricci: tra questi, però, ne manca uno con Caiazzo. Il dettaglio ha subito scatenato i fan che hanno chiesto almeno una foto con l’attore. Ma non solo, in molti hanno infatti sostenuto che l’apparente “distanza” fuori dal set tra Esposito e Caiazzo derivi dalla gelosia di Antonio Orefice, fidanzato dell’attrice e interprete di Totò nella prima e nella seconda stagione, per lo stesso Caiazzo.

Una teoria fantasiosa che ha spinto Maria Esposito a fare chiarezza in una storia su Instagram: “Vorrei ringraziarvi tutti, siete in tantissimi e questa cosa mi riempie di gioia perché per la prima volta nella mia vita sto provando delle emozioni straordinarie grazie a voi – si legge nalla storia – Ma in tutto questo bene c’è sempre un po’ di male”. Quindi l’attacco: “Leggo messaggi e commenti abbastanza ‘stupidi’ dove ci sono persone che si fanno film mentali e dinamiche paranormali. La mia vita privata non c’entra nulla con il mio essere un’attrice professionista”. Esposito prosegue e sottolinea: “Certe cose a livello professionale vanno fatte anche con una giusta strategia, ma di certo i motivi per cui non vengono fatte non sono quei commenti e messaggi ‘stupidi’ che leggo. Tutto ciò mi rattrista veramente, soprattutto in questo momento in cui mi sento felice e libera”. L’attrice quindi si rivolge solo a quei fan che scrivono messaggi “stupidi”: “Vi dico di stare tranquilli e sereni perché le nostre amicizie e i nostri legami anche se magari non si vedono sono tutti così solidi e veri, senza interessi e soprattutto senza ‘gelosie'”. L’auspicio finale è che con il messaggio si chiuda “definitivamente” questa parentesi “inutile” e che non si mischi più “vita privata con vita professionale che sono due cose distinte e separate”. “Spero di essere capita, mi scuso per lo sfogo, vi voglio bene”, conclude l’attrice.

Foto Instagram/Maria Esposito