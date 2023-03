L’attore Jerry Calà, 71 anni, è stato colto da un malore nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 marzo mentre si trovava a Napoli per girare il suo nuovo film.

I soccorsi sono immediatamente intervenuti all’Hotel Santa Lucia dove alloggiava l’attore. Calà è stato trasportato in codice rosso nella Clinica Mediterranea per un probabile infarto: è stato sottoposto a un “tempestivo intervento per uno stent coronarico”, come riporta il suo ufficio stampa sui social. “Le sue condizioni sono buone”, si legge ancora nel post firmato dai suoi agenti, Alex Intermite e Alexander Tempestini che confidano a un ritorno tempestivo sul set.

L’attore stava girando il suo nuovo film “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. Da aprile lo aspetta invece la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization. Il suo ufficio stampa ha comunque rassicurato il pubblico, dichiarando che l’attore versa in buone condizioni.