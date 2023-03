Alessia Ferrante aveva 37 anni quando nel pomeriggio del 10 aprile del 2020 è morta mentre si sta sottoponendo ad un intervento di chirurgia estetica, una liposuzione alle cosce. La donna, influencer con più di 100mila follower su Instagram, andò in arresto cardiaco a causa di quello che l’autopsia ha accertato esser stato un sovradosaggio di anestetici. Inutili tutti i tentativi di rianimarla. Adesso, a quasi tre anni di distanza dalla tragedia, la vicenda giudiziaria è a una svolta. il medico che la stava operando andrà a processo con l’accusa di omicidio colposo “per aver cagionato la morte della paziente Alessia Ferrante, agendo in violazione dei doveri di prudenza, diligenza, perizia, nonché inosservanza dei protocolli sanitari su di lui gravanti quale esercente la professione medica di chirurgo plastico”.

“I tempi della giustizia non sono certamente brevi ma li aspetteremo. Ciò che mi conforta, per quanto possibile, è che sarà accertata la verità dei fatti e l’opinione pubblica saprà cosa è accaduto”, ha commentato Renzo Ferrante, il papà di Alessia, al Corriere della Sera. La famiglia ha messo in luce agli inquirenti anche un altro aspetto poco chiaro della vicenda: la morte della 37enne si è verificata il 10 aprile 2020, in pieno lockdown, quando non erano consentite attività non urgenti, come l’intervento di liposuzione al quale si stava sottoponendo Alessia. Perché il Poliambulatorio Specialistico Reho M.D. di Monopoli era invece aperto? Il processo che dovrà fare luce sulla morte dell’influencer inizierà il 5 giugno del 2024, dinanzi alla Prima Sezione del Tribunale di Bari.