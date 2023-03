Si torna a parlare di Giulia Ottorini. 1.8 milioni di follower su TikTok, 1 milione su Instagram, nota ai più anche per la relazione con Mambolosco, trapper da 1.7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Numeri, per far capire meglio di chi stiamo parlando. Sì perché per i giovanissimi, probabilmente, non c’è bisogno di presentazioni, ma i pi grandi potrebbero non conoscerli minimamente. Solo ieri, 16 marzo, la tiktoker ha pubblicato un video che conta già 3.9 milioni di visualizzazioni. Nel filmato in questione, la ragazza di 21 anni mostra al fidanzato la propria nuova e lussuosa automobile. “Amore è questa”, dice lei indicandola. Lui ride e prosegue a camminare. “Amore, non sto scherzando”. “Hai preso questa?”, ribatte lui. Quindi lei, inquadrando il fidanzato: “Amo sì, l’ho comprata”. Mambolosco, però, non ci crede, tanto che le chiede più volte conferma, addirittura pensa che l’abbia noleggiata. Giulia continua a ridere e conferma più volte: “L’ho comprata amo”, e apre la portiera. A quel punto lui si convince: “Veramente?” e la bacia. Infine conclude con una battuta: “Possiamo fare gli sporcaccioni in macchina tua?”. “Dai!”, esclama Giulia, mentre sul web la frase del trapper ha conquistato i giovanissimi.

Tante le curiosità dei numerosi follower: in primis hanno chiesto di vedere l’automobile che, a dir la verità, Giulia aveva già pubblicato su Instagram nei giorni precedenti, con a corredo la seguente didascalia: “La mia prima macchina comprata senza l’aiuto di nessuno, ringrazio mamma e papà per avermi comprato la prima permettendomi di diventare indipendente, non vi ringrazierò mai abbastanza”. Di che automobile si tratta? “Una Mercedes classe A, lo scrivo per chi è curioso di saperlo”, si legge in un commento. Secondo il sito Webboh.it il prezzo potrebbe aggirarsi tra i 28 e i 35 mila euro (ma anche salire a seconda degli accessori scelti).

Immancabili le polemiche, specialmente su Instagram. “Bella la macchina, ma che c’entra il cu*o?”, “Un paio di pantaloni li potevi anche mettere”, sono state alcune delle frasi scritte sotto al post, in riferimento all’outfit scelto dalla tiktoker per presentare l’automobile. Altri, invece, hanno preso di mira direttamente Giulia e il suo lavoro: “Ringrazia i morti di fi*a che pagano fior fior di quattrini per foto dei piedi”, “Grazie ad Only Fans”. Una bufera. A cui si sono aggiunti anche coloro che reputano che la tiktoker sia agiata grazie ai soldi del fidanzato. Su questo punto nello specifico, Giulia era già intervenuta in passato, chiarendo: “Perché pensate che una ragazza non possa avere tanti soldi e spenderli? E se ha tanti soldi, pensate che li abbia guadagnati con qualche ragazzo… vi prego, spiegatemelo!”. Soldi, soldi, soldi. Solo qualche settimana fa, Giulia aveva fatto parlare di sé proprio per l’ostentazione di ricchezza via social. “Ho speso 30.000 euro di cui 9.000 in contanti e siamo solo al 4 marzo”, aveva infatti detto lei in un filmato che ora ha superato 2 milioni di visualizzazioni.