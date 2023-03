Se vi state chiedendo chi sia Giulia Ottorini, siete nel posto giusto per scoprirlo. Un milione di follower su Instagram e 1.8 milioni su TikTok. 21 anni, Giulia è nota alla cronaca rosa per il fidanzamento con MamboLosco, trapper di Vicenza (ma per metà americano). Di recente, qualcuno aveva attaccato la ragazza dicendo che “si faceva bella con i soldi del fidanzato”. Come riportato da Webboh, infatti, tutto era nato quando Giulia aveva pubblicato uno screenshot del conto in banca, mostrando cifre piuttosto rilevanti. In quell’occasione lei disse: “Per me i soldi non sono affatto un tabù, vorrei sapere perché tutti i ragazzi che mi scrivono che sto usando i soldi del mio ragazzo, che non sono miei, perché pensate che una ragazza non possa avere tanti soldi e spenderli? E se ha tanti soldi, pensate che li abbia guadagnati con qualche ragazzo… Vi prego, spiegatemelo!”. Cos’è accaduto adesso? Qualcosa di molto simile. Ieri 5 marzo, Giulia ha pubblicato un TikTok (che attualmente conta 1.4 milioni di visualizzazioni) e ha presentato un “format”, già molto in voga tra i content creator, ovvero quello del “ecco quanto ho speso in un mese”. Ovviamente le cifre variano a seconda delle disponibilità economiche del tiktoker in questione. Arriviamo dunque a Giulia: quanto ha speso solamente in questi primi giorni di marzo? Le sue parole: “Nuovo format: quanto spendo in un mese”, ha esordito. Poi ha spiegato: “Io stessa non lo so, quindi mi pentirò sicuramente di questo video. Iniziamo da marzo: dall’1 al 4 (qualcuno le spieghi che generalmente video di questo tipo si fanno a fine mese, ndr). Entriamo nel primo di marzo: spese normali cioè 5,6,30 euro e va bene, io lo accetto”. “Passiamo a oggi con 50 euro perché sono andata a ballare e poi il parcheggio – ha continuato lei -. Ok, ieri: spesa 90 euro va bene e altre mini spese. Il problema arriva ieri quando ho fatto 15, 23 e poi 8.100, 8.100, 6.256”. Occhi sbarrati. Poi il calcolo della somma: “Quindi, facendo i conti, siamo arrivati a più di 23.000. Sto cercando di non piangere”. Infine ha concluso: “E non è finita qua! Perché mancano i contanti, che erano questi. Non ci sono più. Erano circa 9.800 quindi io lo chiedo a voi: quanto ho speso queste mese? Oggi è il 4 e deve ancora finire“. Si passa ora ai commenti: la maggior parte sono di adolescenti che ironizzano: “Io oggi ho preso i pancake senza le fragole perché costavano 1.70 euro in più”, “Ci vivo 15 anni con quelli”, “Io sono felice quando trovo 50 centesimi perché posso prendere il cappuccino a scuola”. Qualcun altro, invece, ha chiesto: “La vera domanda è: cosa ha comprato con 8.000 euro?”. Alcuni utenti hanno replicato: “Spesi a Sabadell, cioè una banca. Non sono spesi ma trasferimento, c’è scritto”. Dove sarà la verità? “Non ci dormiremo la notte”.