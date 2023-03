Enrico Mentana mente in scena una delle conduzioni più tenere della storia del Tg La7, anche se invisibile agli occhi dei telespettatori. Dalla tv infatti, non si vede nulla di strano il giornalista è seduto in poltrona e conduce normalmente il telegiornale. Tuttavia il trucco c’è, anche se non si vede: ai margini dell’inquadratura, Mentana tiene al guinzaglio i suoi due cagnolini, scena che viene immediatamente ripresa dal pubblico. Il conduttore ha in seguito pubblicato lo “scatto rubato” sui suoi canali social, dove sono presenti già molte foto dei suoi amici di zampa. Non è la prima volta che il conduttore porta i suoi cani a lavoro anzi, a giudicare dai post su Instagram, sembra una pratica consolidata da tempo che rende il suo lavoro molto più piacevole.

E cosa accade quando mescoli sui social mescoli Mentana e dei teneri cagnolini? Semplice: Si ottiene un successo virale assicurato! Il post ha ricevuto in pochissimo tempo più di 60 mila like e una valanga di commenti “Grande direttore”, “immagine stupenda”, C’è chi sottolinea i benefici della pet therapy sul posto di lavoro:“ I cani in ufficio aiutano l’umore”, e chi alza l’asticella: “Rino Gaetano c’avrebbe scritto una canzone”.