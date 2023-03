È passata ormai una settimana da quando Carolyn Smith ha annunciato, tra le lacrime, il ritorno per la terza volta dell'”intruso”, ovvero il cancro. La coreografa giudice di Ballando con le Stelle lotta infatti dal 2015 contro un tumore al seno e ora, in un’intervista al settimanale Diva e Donna, spiega le difficoltà di continuare la battaglia: “Non posso più operarmi o fare radioterapia. L’unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare ‘l’intruso’ ma è più tossico”, rivela. Per poi ammettere: “Mi sento più fragile della prima volta perché so cosa mi aspetta”.