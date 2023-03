“Una vicenda vergognosa, una banda di delinquenti organizzati ha messo a ferro e fuoco la città. Non mi sento di speculare sulla gestione dell’ordine pubblico. È gente venuta per delinquere. È un problema vasto che riguarda alleanza tra tifoserie, c’è bisogno di misure nazionali rigorose e fare come in Gran Bretagna”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sugli scontri tra tifosi a Napoli.