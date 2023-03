“Sono vivo per miracolo” scrive sui social il cantante Marcello Cirillo condividendo le foto della sua macchina ribaltata sul ciglio della strada. In effetti a vedere le immagini dell’incidente di cui è stato suo malgrado protagonista viene da pensare che l’artista sia stato particolarmente fortunato a uscirne illeso.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE – Cirillo, noto al grande pubblico soprattutto per essere stato per anni il cantante de I fatti vostri, nelle scorse ore si trovava sulla Cassia bis, a Roma, quando la macchina sulla quale viaggiava è stata investita da un camion. Queste le sue parole su Twitter: “Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15 si trovavano sulla Cassia bis a Roma e mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion. Sono stato trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada”. Come detto l’artista sta bene ma ammette di essere sotto choc. Il camionista che lo avrebbe investito è stato fermato dalle forze dell’ordine, riporta IlMessaggero. Nel frattempo il pensiero di Marcello è per coloro che lo hanno aiutato a uscire dalla macchina: “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato se vedete questo messaggio scrivetemi una si chiamava Chiara”.

CHI È MARCELLO CIRILLO – La carriera di Marcello Cirillo prende il via nel 1976 a Roma quando conosce Antonio Maiello, con cui dà vita al sodalizio artistico ‘Antonio & Marcello’ che riscuote grande successo nei pianobar romani. Nel 1983 vengono chiamati a esibirsi al Festival di Sanremo, e dal 1990, per cinque anni consecutivi, firmano la colonna sonora de I fatti vostri. Il duo si scioglie nel 1999, ma Cirillo prosegue come solista. Numerosi gli impegni professionali in Rai: da Mezzogiorno in famiglia (1999) a In famiglia – Le stelle a mezzogiorno con Tiberio Timperi e Adriana Volpe nel 2004. Il 2009 è l’anno in cui viene chiamato a condurre I fatti vostri accanto a Giancarlo Magalli, Paolo Fox e la già citata Volpe. Proprio con quest’ultima Marcello partecipa nel 2018 a Pechino Express. Nel 2017 lascia I fatti vostri e si dedica alla sua scuola di musica, divenuta nel tempo accademia musicale consorziata con il conservatorio Braga di Teramo.