Manca meno di un mese al termine dell’edizione record di Grande Fratello Vip. Tra alti e bassi il reality show, dopo i numerosi rimproveri ricevuti anche dall’editore Pier Silvio Berlusconi, sta impostando un vero e proprio cambio di rotta. La prima novità riguarda proprio l’assenza in studio di numerosi “vipponi” da qualche settimana. Intervistata da Fanpage, Sarah Altobello ha deciso di puntare il dito contro alcuni concorrenti del Gf Vip. Ecco cosa ha raccontato: “Non sono più presente in studio per decisioni dall’alto. L’andazzo del reality è stato definito “scabroso” e mi ci sono ritrovata in mezzo. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi”. Alla showgirl è stato fatto notare che l’assenza nel programm a, seppur da eliminata, è una perdita economica. La reazione di Altobello è stata pressoché immediata: “Lo so, del resto è una questione che riguarda tutti. Ce ne sono 3 o 4 in studio. Si tratta di una decisione di Berlusconi: la linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze. Io sono stata corretta nel linguaggio: non bestemmio e non dico parolacce”.

E ancora: “Sono contenta di essere riuscita a far passare il messaggio pulito di chi è andato al GF a divertirsi. Spero almeno sia possibile partecipare tutti alla finale”. Altobello ha quindi puntato il dito agli spartani e in particolare modo a Edoardo Tavassi e al suo modo “grezzo” di comunicare all’interno della casa: “Non mi sento di fare parte di quel gruppo rimproverato per la sciattezza verbale, di essere adiacente a gente che dice cose come ‘le tue mutande puzzano di peschereccio di Anzio’. Queste sue battute low profile non mi facevano ridere”. Durante il corso dell’intervista Altobello ne ha approfittato inoltre per fare chiarezza riguardo al rapporto con Tony Toscano, suo manager: “Sono single. È Tony che ha questa attrazione per me che lo porta a dire certe cose. So benissimo che ha fatto di tutto per me ma, al momento, io non provo quello che prova lui. Non sono per il fidanzamento”. E con Attilio Romita? “Non ci siamo più sentiti, ma sia chiaro: io non sono una rovina famiglie!”, ha sbottato Altobello. Ancora una volta.