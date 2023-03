Sono passati ormai quasi due mesi dal lancio del nuovo singolo di Shakira, la “canzone della vendetta”, come è stata prontamente ribattezzata dai media viste le stoccate contenute nel testo nei confronti del suo ex marito Gerard Piquè. Ed ora è proprio lui a rompere il silenzio e commentare il gesto: “Ho sentito la canzone. Le persone hanno la responsabilità, specialmente noi che siamo genitori, di cercare di proteggere i nostri figli”, ha detto intervenendo in diretta durante il programma radiofonico El mon in onda sull’emittente spagnola RAC1. “Ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate. E non me la sento di parlarne. Voglio solo che i miei figli stiano bene. Ho sempre avuto un rapporto molto stretto con i miei figli e desidero che siano coinvolti in cose che li rendono felici”, ha concluso l’ex calciatore del Barcellona.