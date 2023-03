È finita tra Elisabetta Canalis e Brian Perri. Secondo le indiscrezioni riferite da TgCom24, la coppia sarebbe ad un passo dal divorzio, tanto che avrebbe già consegnato i documenti per la separazione ad un tribunale americano. I due ex coniugi avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia Skyler Eva, di 7 anni, e – sempre secondo quanto viene riferito – la showgirl non avrebbe avanzato nessuna richiesta di mantenimento.

Ma non è tutto: pare che negli Stati Uniti sia arrivata dalla Sardegna la mamma di Elisabetta Canalis. La donna si sarebbe trasferita a vivere momentaneamente assieme alla figlia in un appartamento. Per ora si tratta, appunto, solo di indiscrezioni: da parte dei diretti interessati non è arrivato alcun commento ufficiale. Le voci di crisi tra Canalis e Perri si susseguivano però ormai da tempo: i due non si mostravano più insieme sui social e qualche settimana fa, durante la Fashion Week di Milano, l’ex velina era stata paparazzata in compagnia del campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, con cui condivide la passione per quello sport.