Complice è stata la kickboxing. E quel feeling che si crea fra l’atleta e il suo coach. Ricordate quando, nel settembre del 2022, Elisabetta Canalis era scesa sul ring battendo a 44 anni un’avversaria di 21? Aveva suggellato così, con una vittoria, la sua nuova grande passione. Quello sport da combattimento che mette insieme le tecniche di calcio delle arti marziali con i colpi di pugno del pugilato. Ora la kickboxing si ripresenta, ma in un’altra veste. Romantica. Grazie alle ore di impegno sotto la guida dal suo allenatore, Elisabetta potrebbe aver trovato di nuovo l’amore dopo la fine (raccontata da moltissimi media) del suo matrimonio con Brian Perri, il noto chirurgo americano.

I paparazzi sono instancabili. Hanno seguito per un giorno intero sia lei sia Georgian Cimpeanu, campionissimo appunto di kickboxing e suo istruttore. Lei in passato ha condiviso sui social le foto degli allenamenti in comune, fianco a fianco. Il trasporto agonistico si è trasformato in qualcosa di più? Le immagini pubblicate dal settimanale “Chi” in edicola oggi primo marzo inducono a sospettarlo. Una giornata intensa, durante la Fashion Week di Milano. Prima le cena al Sant’Ambroeus, il locale per vip a due passi dal Duomo. Poi, dopo le portate, l’apparente congedo, con due taxi in arrivo, uno per lei l’altro per lui. Un depistaggio a regola d’arte. Perché? Il tragitto delle sue auto bianche si è ricongiunto davanti al portone del palazzo dove abita la Canalis. Spiega il settimanale che “Cimpeanu è arrivato alle 23, ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore”. Un lungo dopo cena.

Ma il rapporto di Elisabetta con il marito dopo nove anni è davvero in frantumi? In realtà nessuno dei due coniugi ha mai commentato. Gli indizi provengono solo dai social. La coppia non appare più in pubblico dall’agosto 2002. Un indizio eloquente, visto che prima di quella data le loro immagini apparivano di frequente, sia da soli che con la loro bambina Skyler Eva, che il 25 settembre ha festeggiato 7 anni.

Chi è invece Cimpeanu? Si sa molto della sua vita sportiva, pochissimo di quella pubblica. È nato a Villanova di Guidonia vicino a Roma il 31 agosto 1993: segno zodiacale, Vergine. È un atleta professionista e personal trainer. Ha frequentato la facoltà di Scienze motorie all’Università di Tor Vergata, sempre nella Capitale, e ha conquistato titoli europei e mondiali in diverse categorie. Abita a Milano. Soprannominato Iceman, forse per i suoi occhi di ghiaccio, la carnagione e i capelli chiari, ha una pagina Instagram in cui racconta della sua carriera, del suo amore per gli sport estremi e per la vita all’aria aperta. Sempre praticando sport. Sono tutte immagini legate alla kickboxing, ma in una stringe fra le mani la copertina di una rivista in cui appare in calzoncini e fa da testimonial a tre super diete per la pancia piatta. Più che piatta, la sua è tartarugata. Ha un fisico da 007 e, come James Bond, quando abbandona la posizione di attacco o difesa, sa conquistare anche una donna come Elisabetta.