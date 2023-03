Ci avevano riprovato dopo una prima separazione nel 2018: erano tornati insieme dopo una crisi. Stavolta il matrimonio sembra finito davvero: Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati. Lo fa sapere Diva e Donna con un post esclusivo su Instagram: “Le foto che trovate in esclusiva solo sul numero di “Diva e Donna” in edicola questa settimana confermerebbero la nuova rottura: Virzì avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia per trasferirsi poco distante e restare vicino ai figli”, si legge sul social. Un amore nato sul set di “Tutta la vita davanti“, quando lei si presentò al provino. “Non volevo andarci – ha dichiarato l’attrice in un’intervista rilasciata a Oggi nel 2022 – Arrivai con enormi occhiali neri perché avevo pianto e lui se ne accorse. Mi dicevo: ‘Ma figurati se Virzì mi prende: ha scelto donne come la Bellucci e la Ferilli, bellissime, con davanzali rinascimentali, che ci vado a fare? Manco mi vedrà’. Invece arrivai, mi fecero il provino e poi di avvicinò lui e mi diede in mano il copione: ‘Sonia sei tu’, disse. Mi venne un colpo, nessuno mi aveva scelto così, sulla fiducia”. Ramazzotti e Virzì si sono sposati nel nel 2009 e hanno due figli, Jacopo e Anna.

