Pessime notizie per la famiglia reale: Re Carlo III sarà l’unico erede del patrimonio di 650 milioni di sterline (735 milioni di euro) lasciati dalla madre Elisabetta. I fratelli del Re: Anna, Edoardo e Andrea, non vedranno dunque il becco di un quattrino. Il motivo è semplice: in base a una legge approvata nel 1993 con il governo di John Major, se tutte le proprietà di un sovrano passano a chi eredita il trono non si pagano tasse di successione. In questo modo la Royal family, eviterà così una tassazione pari al 40% del lascito. L’obiettivo che ha portato all’approvazione di questa legge era quello di impedire che i beni della monarchia vengano tagliati attraverso la tassazione del capitale lungo diverse generazioni, salvaguardando l’indipendenza dell’istituzione.

Seppur la scelta sia comprensibile, i figli della regina credevano di poter spartire col fratello almeno una fettina della gigantesca torta reale. A quanto pare, Andrea avrebbe le mani fra i capelli: sperava infatti di rientrare della spesa di 12 milioni di sterline che il reale ha versato a Virginia Roberts, la donna che l’ha accusato di averla aggredita sessualmente quando era una bambina. Per colpa del suo scandaloso comportamento, il principe è stato allontanato dal resto della famiglia, è stato privato dei gradi militari e del titolo di Altezza reale e sfrattato dalla residenza di lusso del Royal Lodge, assegnata successivamente a William e Kate. Ora l’uomo si dice “disperato” e “molto risentito delle decisioni del fratello”. Tuttavia, “anche la Regina Madre aveva lasciato tutto alla figlia Elisabetta quando è morta nel 2002” ricorda Hugo Vickers, uno dei maggiori esperti di questioni reali.

Ora il timore di Carlo è che il fratello si comporti come il principe Harry, rilasciando interviste “scomode” a destra e a manca per alzare un bel gruzzoletto. Per questo il Re ha pensato a una soluzione: pagherà ad Andrea i costi della sicurezza e gli concederà di abitare a Frogmore Cottage, la casa dalla quale Harry e Meghan sono stati sfrattati, scelta che è stata presa al tempo assieme alla madre Elisabetta.

Pur non lasciando loro capitali, Elisabetta non ha certo dimenticato il resto della sua famiglia. A tutti loro andranno i gioielli, le tiare e le corone che erano di sua proprietà, ereditati a sua volta da sua madre e da nonna Mary di Teck, ai suoi tempi la più grande collezionista di gioielli d’Europa. Inoltre, i reali che ancora svolgono un ruolo attivo nell’istituzione continueranno a ricevere un appannaggio reale, sufficiente a coprire interamente il loro fabbisogno.