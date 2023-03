Emma Guiducci, già celebre nel mondo di Tiktok per alcuni video controversi, ha pubblicato sul suo profilo social un video dove si sfoga pesantemente nei confronti degli insegnanti, che sobbarcherebbero il figlio di compiti, impedendogli così di godersi un po’ di tempo libero, in cui rilassarsi o praticare dello sport. La mamma non ci va leggera, e dopo aver inquadrato il bambino in lacrime, comincia a inveire: “Questa è la collaborazione scuola-famiglia? Non si può fare un cazzo, avete rotto i c****ni. Non mi interessa se avete 20 alunni, ve la dovete vedere voi. Io chiedo a questi maestri se è normale che mio figlio si svegli alle 6 e mezza del mattino e si ritrovi il pomeriggio con tre-quattro compiti da dove fare, senza poter fare sport o altro”. Inutile dire che il video ha fatto il giro del web, dividendo gli utenti fra chi reputa lo sfogo della madre un’esagerazione, e chi si dice d’accordo con la donna. Che la verità stia nel mezzo?

