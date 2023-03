Colpo di scena a Le Iene nella puntata andata in onda martedì 14 marzo. A condurre lo show di Italia 1 non c’era come di consueto Belen Rodriguez bensì Claudio Santamaria. Ed è stato lo stesso attore a spiegare al pubblico i motivi di questo cambio al timone: “Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata!”, ha esordito. “In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”, ha spiegato quindi Claudio Santamaria. Ai più attenti, tra l’altro, non era sfuggito un particolare: per tutta la giornata Belen non si era mostrata sui social, cosa insolita per lei e dovuta – a questo punto – proprio al malessere.