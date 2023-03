Avete presente Chiara Ferragni al Festival di Sanremo con la scritta: “Pensati libera”? Ecco, da qui è nata l’idea di Monica Lococciolo, 24 anni, che ha appena conseguito l’obiettivo della ‘laurea magistrale ciclo unico in farmacia’. Cosa ha fatto? Per festeggiare il grande traguardo, Monica ha deciso di fare le cose in grande. Ma proprio in grande. Per lei, infatti, una location da urlo – la Reggia dei Tessali, vicino a Taranto – con una grande scalinata, fontane pirotecniche, luci e musica ad hoc. Ma soprattutto il vestito uguale al suo mito, con la scritta “Pensati farmacista“. Proprio come la sua idola Chiara Ferragni: “La stimo e la seguo tantissimo. Parlare con lei? Per me sarebbe un sogno“. E perché, invece, ne parliamo noi? Perché il suo video (piuttosto originale) sta spopolando su TikTok. Monica, che di follower ne ha poco più di 2.400, con questo filmato ha superato un milione di visualizzazioni. Anche il secondo, pubblicato il 12 marzo scorso, ne conta più di 516 mila. “Guardate l’entrata alla mia festa di laurea”, ha scritto lei su TikTok. “Hai proprio vinto, sei bellissima”, “Iconica”, “Sto volando”, sono alcuni dei commenti. “Mi farò scrivere ‘pensati disoccupata’”, ha invece amaramente ironizzato un’altra ragazza. Quello che potrebbe sembrare solo un grande evento sfarzoso, in realtà, nasconde un significato più profondo. “Il perché di questa festa non è stato per strafare o per farmi notare – ha spiegato lei a noi di FQMagazine -. Il motivo di fare una cosa così in grande, che può essere condivisibile come no, è stato perché da quando è venuto a mancare mio padre, ormai 11 anni fa, io non festeggiavo più niente. Io ho sempre sognato di fare la farmacista, è stato lui a trasmettermi questa passione”.

Poi la ragazza ha continuato a raccontare: “La laurea era un po’ il ‘nostro’ progetto, proprio come avrebbe voluto lui. Glielo avevo promesso”. In seguito Monica, che si è laureata all’università di Perugia, ha rivelato com’è nata l’idea di realizzare tutto: “Ho pensato molto a come volevo che fosse la mia festa di laurea. Fino a quando ho tirato le somme e tutte le idee sono state portate nero su bianco e mi sono fatta seguire da una party planner, Monica Gioffreda. Poi a Sanremo, quando c’è stata l’uscita iconica di Chiara Ferragni mi sono detta: perché non replicarla? Ho preso spunto da lei, nessuno l’ha fatto prima. Ho pubblicato il video su TikTok e ha scatenato un bel po’ di feedback positivi e negativi”. “Se è un problema? No, l’importante è che se ne parli – ha continuato Monica -. Io ho detto alla party planner cosa volevo, una cosa di super-effetto che dovesse essere ricordata. Ovviamente per fare tutto ciò la mia prima richiesta è stata di avere una location con una scalinata imponente perché dovevo scendere le scale in una maniera particolare ed è stato così. Il giorno della mia festa, prima dell’arrivo dei 70 invitati, abbiamo fatto le prove. L’idea della sciarpa? Inizialmente era nato tutto per ridere, con il mio migliore amico, avevamo pensato a ‘pensati laureata’, ma era troppo generico. Quindi ho scelto ‘pensati farmacista’”. Quando le chiediamo quanto sia costato tutta l’organizzazione, Monica risponde di non saperlo: “È stato il regalo di laurea di mia mamma“. E cosa sogna, invece, per il futuro? “Di aprire una farmacia qui in Puglia, poi chissà potrebbe anche trasformarsi in una catena nazionale”. Il suo filmato è stato pubblicato sulle Instagram stories anche da Fabio Maria Damato, il general manager dell’imprenditrice digitale da 29 milioni di follower. “Hai vinto tutto“, ha scritto lui a corredo del filmato diventato virale.