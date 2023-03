No, non c’era proprio bisogno di sdoganare alcunché. Eppure da giorni nei settimanali di moda si fanno tanti complimenti ad Halle Berry che avrebbe “sdoganato” il Bra Bulge. Ora uno si chiede, e anche noi di FQMagazine ce lo siamo chiesto, cos’è? Ebbene, un rotolino che sta tra seno e braccio e che qualcuno ha giudicato, in questo universo spazio temporale dove l’attenzione al corpo è esasperata e mettere il corpo al centro del dibattito è pericoloso, antiestetico. Dunque, Halle Berry, 56 anni, qui nel suo look sfoggiato durante la cerimonia della notte degli Oscar, non ha sdognanato un bel niente. Quando parlare di body positivity è fuori contesto. “Ho creato un po’ di trambusto, ma solo per un secondo“, ha scritto lei su Instagram. No, non si riferiva al Bra Bulge. Ma al fatto che per attimo si è visto il suo intimo, vista la fattura del suo splendido vestito. Nel 2002 Berry come Migliore attrice per il suo ruolo in Monster’s Ball. Icona del volersi bene prendendosi cura di sé, sono molti i messaggi positivi che manda sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Halle Berry (@halleberry)