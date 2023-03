L’assenza di Tom Cruise alla cerimonia degli Oscar 2023 non è passata inosservata. Secondo il Daily Mail, la causa sarebbe da attribuire alla presenza di Nicole Kidman, ex moglie dell’attore. Dalla loro separazione, infatti, i due non si farebbero mai vedere nello stesso posto. Tuttavia la motivazione risulta un po’ esagerata, considerando non solo la grande portata dell’evento, ma anche la difficoltà di incrociare l’attrice ad una cerimonia in cui partecipano così tante persone. Eppure, rivela una fonte: “Lui non era lì perché c’era lei. Non voleva incontrarla”.

Ma la teoria fa acqua da tutte le parti. Il sequel di uno dei film più iconici di Cruise, ha avuto una risonanza enorme tra pubblico, critica e colleghi. Lo stesso Spielberg si era complimentato non poco con l’attore, durante la cerimonia di lancio del film: “Hai salvato Hollywood. Sono serio, hai salvato l’intera esperienza cinematografica”, riferendosi all’enorme affluenza che il film aveva avuto nelle sale, contribuendo notevolmente alla loro ripresa a seguito della disastrosa crisi dovuta alla pandemia.

La storia di Tom Cruise che decide di non presentarsi alla cerimonia più importante dell’industria cinematografica non sta in piedi. E ci pensa il suo staff a chiarire il malinteso: l’assenza dell’attore non era dovuta a motivi personali, bensì professionali. L’attore sarebbe infatti impegnato sul set dell’ottavo capitolo di Mission Impossible, che si stanno attualmente svolgendo in Europa. Questa sembra di certo essere una “scusa” più credibile per giustificare l’assenza di un attore di Hollywood agli Oscar, rispetto a un pessimo rapporto con la propria ex, ma mai dire mai.