“C’è sempre un malinteso di fondo: considerare la sicurezza un valore di destra. Quando invece è la base della democrazia e del vivere civile”. Valerio Staffelli, mister Tapiro d’Oro, torna a parlare della microcriminalità legata a furti e scippi in metropolitana, dopo il celebre messaggio declamato dall’altoparlante sulla metro a Roma (“Attenti agli zingari”). In un’intervista al Corriere, Staffelli ha ricordato proprio il suo “lavoro” di pedinamento e indagine a livello televisivo di ciò che avviene sulla metro di Milano da anni. “Striscia La Notizia si occupa del “fenomeno borseggiatrici” da 10 anni: continuiamo a ricevere migliaia di segnalazioni da parte di cittadini esasperati: pensionati, studenti, persone extracomunitarie, lavoratori, turisti”, spiega Staffelli che poi analizza il fenomeno nei dettagli. “Non sono ladruncole improvvisate, semmai una vera organizzazione. A Milano saranno almeno 30-40 donne e una manciata di uomini, e lo dico avendoli visti all’opera”, ricorda il celebre volto tv. Secondo Staffelli infatti sarebbe un gruppo nutrito che fa spola con la Spagna – dove ci sono “norme sanzionatorie più leggere” a cui si aggiungono anche “battitori liberi, italiani compresi”. Nel mirino anziani (“che ne escono psicologicamente distrutti”), turisti stranieri e studenti. Anche se il tasto dolente sembra essere proprio la legge da applicare a questo tipo di reati: “Chiediamolo ai nostri legislatori. La cosa peggiore è che ormai lo sanno anche loro che non succederà niente, che non possono essere arrestate. Allora rieccole sui mezzi pubblici. Altro giro, altro bottino”. Vi è poi la dichiarazione della consigliera comunale a Milano, del PD, Monica Romano che ha affermato “filmare persone sorprese a rubare sui mezzi pubblici, diffondendo poi i video sui social, è un’operazione violenta, non di senso civico”. “Finora chi è stato aggredito è il sottoscritto con il suo team – continua Staffelli – Siamo stati percossi, insultati, minacciati, abbiamo ricevuto sputi solo perché cercavamo di mettere in guardia i cittadini. Una delle ragazze che lavora con me è stata spinta sui binari. Un rischio enorme. È finita in ospedale”. Poi chiosa sul primo cittadino di Milano: “Mi piacerebbe sapere se il sindaco Sala è d’accordo con quanto dichiarato dalla consigliera Romano: se i cittadini con senso civico non dovrebbero gridare “al ladro” ma redarguire chi cerca di segnalare i furti (…) Temo che il problema sia destinato a peggiorare. Il pericolo reale sta nella gente esasperata, quella che un giorno potrebbe farsi giustizia da sola. Sarebbe il Far West”.