Per Aurora Ramazzotti, influencer e conduttrice televisiva, il momento di diventare mamma è sempre più vicino. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è entrata ufficialmente nel nono mese di gravidanza. Nel corso degli ultimi mesi, la conduttrice ha mostrato sui social l’avanzamento dei lavori della nuova casa dove, assieme al compagno Goffredo, accoglierà presto il nuovo arrivato. In un video recente, Aurora ha mostrato proprio la cameretta dove dormirà il bambino.

Ed ecco che, puntuali come un orologio svizzero, spuntano le critiche. Tanto per cominciare, secondo i commentatori: “La posizione del fasciatoio non va bene, non è comoda per cambiare il bambino”. Poi si passa ad una critica psico-pedagogica sulla presenza di un televisore nella camera di un bambino, considerata “poco educativa e addirittura dannosa nei primi mesi”. Tuttavia, almeno in questa occasione, Aurora non sembra dar troppo peso alle critiche, probabilmente troppo entusiasta per l’arrivo del piccolo per lasciarsi abbattere dalle parole del popolo del web.